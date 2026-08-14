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Pronóstico en Chubut: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Chubut este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 32 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 23 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 32 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 27 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 32 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 32 - 55 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 24 - 39 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 23 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 24 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 23 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 23 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 23 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 26 - 44 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 28 - 47 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 29 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 30 - 52 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Norte 31 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Norte 30 - 54 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 10° Norte 32 - 54 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 31 - 55 km/h 0% Soleado
19:00 Norte 29 - 50 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 28 - 47 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 28 - 45 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 27 - 45 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 27 - 44 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 27 - 44 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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