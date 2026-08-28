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Pronóstico en Chubut: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 18 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Oeste 22 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 25 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 25 - 45 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 12° 12° Noroeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noroeste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Noroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Noroeste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noroeste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Oeste 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Oeste 25 - 45 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 24 - 45 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Oeste 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Oeste 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Oeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noroeste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Noroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noroeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noroeste 16 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noroeste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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