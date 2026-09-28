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Pronóstico en Chubut: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.2 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sur 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 20 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 14 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 21 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 37 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Este 7 - 13 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 8 - 17 km/h 80% 4.9 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
05:00 Este 10 - 24 km/h 70% 2.5 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
06:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 10° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sur 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sur 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sur 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Sur 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Sur 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Sur 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° Sur 21 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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