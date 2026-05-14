Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

El pronóstico para Chubut este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 14 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Norte 2 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 7 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 14 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 14 - 24 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 14 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 Noroeste 13 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 10° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Noroeste 11 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Norte 2 - 10 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Noreste 3 - 4 km/h 0% Soleado
19:00 10° Noreste 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 7 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.