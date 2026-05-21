Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Norte 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Norte 17 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 19 - 30 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 10 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Norte 11 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Norte 14 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Norte 14 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Norte 14 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Norte 15 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Norte 13 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Norte 16 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Norte 19 - 30 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Norte 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Norte 17 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 18 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.