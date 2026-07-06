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Nueva concesión vial en Buenos Aires: invertirán en 1.325 km de rutas y eliminarán el pago en efectivo en los peajes

El corredor concesionado está integrado por las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas. Las intervenciones estarán concentradas sobre 431 kilómetros considerados prioritarios por su nivel de deterioro y volumen de tránsito.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Invertirán en 1.325 km de rutas nacionales y eliminarán el pago en efectivo en los peajes.
Invertirán en 1.325 km de rutas nacionales y eliminarán el pago en efectivo en los peajes. Foto: argentina.gob.ar
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La red vial de la provincia de Buenos Aires comenzó una nueva etapa de transformación con el desembarco de Corresur al frente de uno de los corredores más estratégicos del territorio bonaerense. Desde este miércoles, la empresa asumió formalmente la operación y el mantenimiento de una extensa red de 1.325 kilómetros que conecta áreas productivas, centros urbanos y destinos turísticos de gran relevancia.

El corredor concesionado está integrado por las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de tramos fundamentales de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Se trata de vías esenciales para el movimiento diario de miles de vehículos particulares, el transporte de cargas y la actividad vinculada al sector agropecuario.

El mapa de las tres rutas que quedaron bajo control de Corresur y donde comenzaron las obras públicas. Foto: argentina.gob.ar

Obras viales en rutas bonaerenses: nueve frentes de trabajo y mejoras sobre 431 kilómetros

Con el objetivo de acelerar la recuperación de la infraestructura y mejorar los estándares de seguridad vial, la compañía dispuso el despliegue inmediato de maquinaria pesada y equipos técnicos en nueve frentes de trabajo simultáneos. En esta primera etapa, las intervenciones estarán concentradas sobre 431 kilómetros considerados prioritarios por su nivel de deterioro y volumen de tránsito.

Las tareas contemplan trabajos de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, calce de banquinas, fresado de calzada, renovación de señalización horizontal y vertical, mejoras en semáforos, limpieza de alcantarillas y reposición de defensas metálicas. El objetivo es restablecer condiciones óptimas de circulación y reducir riesgos para los usuarios.

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Para garantizar el abastecimiento de materiales y agilizar la ejecución de las obras, Corresur habilitó cinco plantas industriales de última generación ubicadas estratégicamente en Cañuelas, Tandil, Balcarce, Tapalqué y Coronel Dorrego. Desde esos centros se producirá y distribuirá el material asfáltico necesario para atender las distintas intervenciones previstas en el corredor.

Corresur habilitó cinco plantas industriales ubicadas en Cañuelas, Tandil, Balcarce, Tapalqué y Coronel Dorrego. Foto: argentina.gob.ar

Según el cronograma técnico inicial, las principales obras sobre la Ruta Nacional 205 se desarrollan entre los kilómetros 61 y 103, donde se ejecutan trabajos de recuperación de calzada. Además, se lleva adelante una obra civil en la estación de peaje de Uribelarrea. En paralelo, sobre la Ruta Nacional 226 ya comenzaron las tareas en el kilómetro 0 y se proyectan nuevas intervenciones a corto plazo a la altura del kilómetro 150. También se anunciaron mejoras puntuales en el kilómetro 62 de la Ruta Nacional 3.

Peajes sin efectivo: cómo será el nuevo sistema digital en las estaciones de cobro

Junto con las obras de infraestructura, la empresa inició un proceso de modernización tecnológica en las estaciones de peaje de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. La medida más significativa será la eliminación total del pago en efectivo en las cabinas, que pasarán a operar bajo un esquema digitalizado.

Corresur inició un proceso de modernización en los peajes de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. Foto: AUBASA.

La iniciativa busca agilizar la circulación vehicular, disminuir los tiempos de espera y optimizar la experiencia de los usuarios que transitan diariamente por estas rutas. Según informó la concesionaria, la transformación será progresiva y formará parte de una estrategia integral orientada a modernizar la gestión del corredor.

De este modo, la nueva concesión combina un ambicioso plan de recuperación vial con la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la transitabilidad, reforzar la seguridad y modernizar uno de los corredores más transitados e importantes de la provincia de Buenos Aires.

Los métodos de pagos automáticos y electrónicos que tendrán los peajes

  • Códigos QR: terminales virtuales preparadas para procesar los pagos de forma directa a través de las billeteras digitales autorizadas.
  • Sistemas automáticos: lectores de pases electrónicos instalados en los parabrisas de los rodados.
  • Tecnología Contactless: dispositivos adaptados en las cabinas que permitirán abonar las tarifas mediante tarjetas de crédito y de débito con tecnología de aproximación.
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Cristian Daniel Avila
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