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Pronóstico en Chubut: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo cubierto, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 22 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 22 - 40 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 17 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Sur 22 - 37 km/h 0% Cubierto
12:00 10° 10° Sur 22 - 40 km/h 0% Cubierto
13:00 10° 10° Sur 21 - 39 km/h 0% Cubierto
14:00 10° 10° Sur 19 - 36 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Sur 18 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Sur 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Sur 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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