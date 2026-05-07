Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 38 - 65 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 42 - 74 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 38 - 64 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 45 - 77 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 45 - 77 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° 10° Oeste 20 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Oeste 20 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Suroeste 36 - 55 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Suroeste 43 - 70 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° 10° Suroeste 41 - 70 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Suroeste 39 - 68 km/h 0% Cubierto
09:00 10° Suroeste 38 - 65 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Suroeste 35 - 63 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 10° Suroeste 33 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Suroeste 42 - 71 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Suroeste 42 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Suroeste 45 - 77 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° Suroeste 44 - 77 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Suroeste 43 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 42 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 39 - 70 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 39 - 64 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 40 - 66 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 39 - 66 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 38 - 64 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 38 - 63 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 38 - 63 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.