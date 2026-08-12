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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -3° para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-2°
Viento
Oeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Este 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Niebla
Viento
Este 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 11 - 21 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -2° -2° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -2° -2° Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° Oeste 0 - 11 km/h 0% Soleado
13:00 Este 3 - 12 km/h 0% Soleado
14:00 Este 6 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 Este 9 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Este 11 - 17 km/h 0% Niebla
20:00 Este 8 - 17 km/h 0% Niebla
21:00 Este 7 - 14 km/h 0% Niebla
22:00 Este 7 - 13 km/h 0% Niebla
23:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
24:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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