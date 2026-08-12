Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -3° para este 12 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chubut se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de 10°.
Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?
Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de 10°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 11 - 21 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|1°
|1°
|Noroeste 11 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|1°
|1°
|Oeste 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|0°
|0°
|Oeste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|0°
|0°
|Suroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|-1°
|0°
|Sur 1 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|-2°
|-2°
|Oeste 2 - 6 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|-2°
|-2°
|Oeste 3 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|0°
|0°
|Noroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|4°
|4°
|Oeste 3 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|7°
|10°
|Oeste 0 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|9°
|9°
|Este 3 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|9°
|9°
|Este 6 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|9°
|8°
|Este 9 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|9°
|8°
|Este 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|8°
|6°
|Este 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|6°
|4°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|4°
|2°
|Este 11 - 17 km/h
|0%
|Niebla
|20:00
|4°
|2°
|Este 8 - 17 km/h
|0%
|Niebla
|21:00
|4°
|2°
|Este 7 - 14 km/h
|0%
|Niebla
|22:00
|3°
|1°
|Este 7 - 13 km/h
|0%
|Niebla
|23:00
|3°
|2°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|3°
|1°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
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