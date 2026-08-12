Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.

Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.