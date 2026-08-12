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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -2° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -2° para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
-2°
Viento
Noroeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Norte 13 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 15 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -2° y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: -2°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:54
Puesta del sol18:30
Horas de luz9h 36m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -2° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:54 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 9h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 15 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -1° -1° Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -1° -1° Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -1° -1° Oeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -2° -2° Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -2° -2° Oeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -2° -2° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 -1° -1° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 3 - 12 km/h 0% Soleado
13:00 Noreste 5 - 12 km/h 0% Soleado
14:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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