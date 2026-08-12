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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 24 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 24 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:54
Horas de luz10h 48m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:06 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 24 - 44 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sur 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Sur 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Sur 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Sur 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Sur 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sur 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sureste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Este 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 23 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 24 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 22 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 19 - 40 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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