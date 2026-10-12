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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (3.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 12 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 12 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Norte 27 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 30 - 51 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 23 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 30 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 3.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarnueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 12 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 3.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 12 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 52 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 11° 11° Norte 23 - 37 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 11° 11° Norte 24 - 39 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Norte 24 - 38 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 10° Norte 22 - 38 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Norte 23 - 37 km/h 30% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° 10° Norte 24 - 38 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Norte 27 - 45 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Norte 27 - 46 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Norte 28 - 49 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Norte 25 - 48 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Norte 25 - 44 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Norte 25 - 45 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Noreste 27 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Noreste 28 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Noreste 30 - 51 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noreste 28 - 52 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noreste 27 - 47 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Noreste 26 - 44 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noreste 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noreste 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noreste 23 - 38 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Noreste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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