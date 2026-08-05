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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El pronóstico para Chubut este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 20 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 14 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 16 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 9 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 20 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 35 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Oeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Oeste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Oeste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Oeste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Oeste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Oeste 10 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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