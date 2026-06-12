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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar este 12 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 25 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Suroeste 34 - 67 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 24 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 40 - 69 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 12 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 40 - 69 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 11° 11° Oeste 23 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Noroeste 21 - 37 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Noroeste 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Oeste 19 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 23 - 34 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 25 - 43 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 24 - 41 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 25 - 43 km/h 0% Soleado
12:00 10° Oeste 33 - 56 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Oeste 38 - 65 km/h 0% Soleado
14:00 10° 10° Suroeste 39 - 67 km/h 0% Soleado
15:00 10° 10° Suroeste 40 - 68 km/h 0% Soleado
16:00 10° Suroeste 40 - 69 km/h 0% Soleado
17:00 Suroeste 34 - 67 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 28 - 55 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 24 - 44 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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