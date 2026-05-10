Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 21 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 10 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 23 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 23 - 40 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 21 - 33 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 23 - 37 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 20 - 35 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Suroeste 22 - 40 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Suroeste 21 - 38 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Suroeste 20 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Suroeste 19 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Suroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Suroeste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Sur 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Sur 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 10 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.