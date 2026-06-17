¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

Cuándo llueve en Buenos Aires. Foto: NA

Después de varios días de frío y estabilidad, las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Según el pronóstico extendido, las lluvias están previstas para este jueves, especialmente durante la tarde y la noche.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, este miércoles se mantendrá con cielo entre algo y parcialmente nublado, temperaturas frescas y sin probabilidades de lluvia. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar a partir del jueves, con el ingreso de inestabilidad que traerá lluvias y algunas tormentas aisladas en la región.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires. Foto: SMN

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas cercanas a los 13°C y 15°C durante los próximos días, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7°C y 10°C. Tras el paso de las lluvias, el tiempo volvería a estabilizarse y no se prevén nuevas precipitaciones al menos hasta el martes de la próxima semana.

Por eso, quienes tengan actividades al aire libre o deban trasladarse el jueves deberán tener el paraguas a mano, ya que será la jornada con mayor probabilidad de lluvias en Buenos Aires.

Lluvias y tormentas. Foto: EFE

Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla en varias provincias

Luego de varios días de estabilidad, las lluvias regresarán a gran parte del país este jueves 18 de junio. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del norte y centro de la Argentina.

Según el mapa de alertas, las advertencias alcanzan áreas de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y tomar precauciones en las zonas bajo alerta, evitando actividades al aire libre durante las tormentas y no circular por calles anegadas.