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¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

Las condiciones climáticas cambiarán en las próximas horas y, además, el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias del país.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Cuándo llueve en Buenos Aires.
Cuándo llueve en Buenos Aires. Foto: NA
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Después de varios días de frío y estabilidad, las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Según el pronóstico extendido, las lluvias están previstas para este jueves, especialmente durante la tarde y la noche.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, este miércoles se mantendrá con cielo entre algo y parcialmente nublado, temperaturas frescas y sin probabilidades de lluvia. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar a partir del jueves, con el ingreso de inestabilidad que traerá lluvias y algunas tormentas aisladas en la región.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires. Foto: SMN

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas cercanas a los 13°C y 15°C durante los próximos días, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7°C y 10°C. Tras el paso de las lluvias, el tiempo volvería a estabilizarse y no se prevén nuevas precipitaciones al menos hasta el martes de la próxima semana.

Por eso, quienes tengan actividades al aire libre o deban trasladarse el jueves deberán tener el paraguas a mano, ya que será la jornada con mayor probabilidad de lluvias en Buenos Aires.

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Lluvias y tormentas. Foto: EFE

Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla en varias provincias

Luego de varios días de estabilidad, las lluvias regresarán a gran parte del país este jueves 18 de junio. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del norte y centro de la Argentina.

Según el mapa de alertas, las advertencias alcanzan áreas de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y tomar precauciones en las zonas bajo alerta, evitando actividades al aire libre durante las tormentas y no circular por calles anegadas.

ClimaServicio Meteorológico NacionalPronóstico
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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