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¿Qué ropa usar hoy en Chubut? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El pronóstico para Chubut este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 31 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
10°
Viento
Oeste 20 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Oeste 28 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 23 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 31 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 31 - 54 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° Norte 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Noroeste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Noroeste 20 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Noroeste 22 - 35 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Noroeste 23 - 37 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noroeste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Oeste 20 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Oeste 20 - 32 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Oeste 21 - 36 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Oeste 23 - 39 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Oeste 28 - 47 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 31 - 53 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Oeste 30 - 54 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Oeste 29 - 52 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Oeste 28 - 49 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Oeste 26 - 46 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Oeste 25 - 44 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 24 - 39 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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