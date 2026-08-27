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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Oeste 25 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Oeste 20 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noroeste 13 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 29 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 29 - 50 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 11° 11° Oeste 24 - 44 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Oeste 21 - 38 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Oeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Oeste 26 - 42 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Oeste 26 - 43 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 27 - 44 km/h 0% Soleado
09:00 10° Oeste 25 - 44 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Oeste 23 - 43 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Oeste 24 - 41 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Oeste 26 - 46 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Oeste 28 - 49 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Oeste 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Oeste 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Oeste 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Oeste 20 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Oeste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Oeste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noroeste 9 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noroeste 13 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Noroeste 18 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noroeste 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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