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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 16 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
10°
Viento
Oeste 17 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 17 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 18 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 18 - 33 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 15 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 16 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 16 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 17 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 10° 10° Oeste 17 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 10° 10° Oeste 18 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 10° 10° Oeste 17 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 13 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 Noroeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noroeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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