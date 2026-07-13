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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 24 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noroeste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 20 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 30 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 50 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 29 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 28 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Norte 30 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Norte 27 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Norte 29 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Norte 26 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 24 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Noroeste 23 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Noroeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Noroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noroeste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Noroeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noroeste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noroeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noroeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noroeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noroeste 20 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noroeste 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noroeste 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Oeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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