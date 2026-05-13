Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 20 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 18 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 25 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 25 - 45 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 21 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Suroeste 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Suroeste 23 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Sur 25 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Sur 25 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Sur 24 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Sur 23 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sur 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Sur 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.