Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 19 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 26 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 20 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 26 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 26 - 46 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noreste 14 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noreste 16 - 25 km/h 0% Cubierto
05:00 Noreste 17 - 27 km/h 0% Cubierto
06:00 Noreste 18 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 19 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 10° 10° Noroeste 15 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Oeste 18 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Oeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Oeste 26 - 45 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 26 - 46 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 24 - 41 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 21 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Nota Más leídas

  1. Tormentón de barro en Buenos Aires:cuándo llega, qué zonas afectará y cómo estará el clima esta semana

    Tormentón de barro en Buenos Aires: cuándo llega, qué zonas afectará y cómo estará el clima esta semana

  2. Rotundo cambio del pronóstico en Buenos Aires:siguen las lluvias y se supo cuándo hay fecha para tormentas fuertes

    Rotundo cambio del pronóstico en Buenos Aires: siguen las lluvias y se supo cuándo hay fecha para tormentas fuertes

  3. El frío extremo domina el panorama meteorológico:rigen alertas rojas y naranjas por bajas temperaturas, lluvias y nevadas

    El frío extremo domina el panorama meteorológico: rigen alertas rojas y naranjas por bajas temperaturas, lluvias y nevadas

  4. Pronóstico extendido para Tierra del Fuego:qué esperar este 26 de julio de 2026

    Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar este 26 de julio de 2026

  5. ¿Calor durante el invierno 2026?:cómo impactará el fenómeno El Niño en la Argentina, según expertos

    ¿Calor durante el invierno 2026?: cómo impactará el fenómeno El Niño en la Argentina, según expertos

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva: “Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Daniel Scioli habló tras el robo a su casa en Villa La Ñata:le agradeció a los ministros de Seguridad de Nación y Provincia

Javier Milei endurece su postura contra Lula da Silva:acusó a Brasil de financiar una campaña anti-Argentina

Economía

La directora del FMI visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo a Javier Milei:la agenda de Kristalina Georgieva

La directora del FMI visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo a Javier Milei: la agenda de Kristalina Georgieva

ANSES desbloquea el bono para jubilados:quiénes cobran del 27 al 31 de julio

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Adiós a una revolucionaria marca:prometía cambiar el fast food argentino, pero cerró todos sus locales en menos de 5 años

Internacionales

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

Atentado en la marcha del Orgullo en Berlín:el presunto autor del atropello múltiple murió en un operativo policial

El Gobierno alemán calificó el atropello en la marcha del Orgullo de Berlín como un “ataque terrorista islamista”

Publicidad