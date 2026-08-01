Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 1 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:47
|Puesta del sol
|18:13
|Horas de luz
|10h 26m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:47 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Norte 7 - 36 km/h
|90% 2.9 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|02:00
|17°
|17°
|Oeste 10 - 17 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|17°
|17°
|Suroeste 8 - 20 km/h
|80% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|17°
|17°
|Suroeste 10 - 18 km/h
|60% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|17°
|17°
|Suroeste 16 - 31 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Suroeste 18 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|16°
|Sur 18 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Suroeste 15 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|15°
|15°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Suroeste 11 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|16°
|16°
|Sur 14 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|18°
|18°
|Sur 8 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|18°
|18°
|Sur 6 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Sur 5 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|15°
|15°
|Sureste 3 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Este 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|13°
|13°
|Este 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|12°
|12°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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