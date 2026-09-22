comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 17 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 17 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:43
Puesta del sol18:50
Horas de luz12h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:43 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 12h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 43 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 14 - 31 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 14 - 31 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 17 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Suroeste 16 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Suroeste 15 - 37 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Suroeste 14 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Suroeste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Suroeste 13 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Suroeste 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Suroeste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sur 10 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Sur 9 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Sureste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Este 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Ciudad de Buenos Airestiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Lluvia, viento y frío:a qué hora llega el tormentón que hará bajar la temperatura a 6 grados en el AMBA

    Lluvia, viento y frío: a qué hora llega el tormentón que hará bajar la temperatura a 6 grados en el AMBA

  2. Videos impactantes del Súper El Niño:crece el río Iguazú y el agua golpea la Costa Atlántica

    Videos impactantes del Súper El Niño: crece el río Iguazú y el agua golpea la Costa Atlántica

  3. Granizo enorme y destrucción en varias provincias:los videos impactantes de las tormentas

    Granizo enorme y destrucción en varias provincias: los videos impactantes de las tormentas

  4. Se viene un fuerte cambio de clima en Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y baja la temperatura a 7 grados

    Se viene un fuerte cambio de clima en Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y baja la temperatura a 7 grados

  5. Lanzan alerta amarilla por vientos fuertes en el inicio de la primavera:cómo estará el clima desde hoy, lunes 21 de septiembre

    Lanzan alerta amarilla por vientos fuertes en el inicio de la primavera: cómo estará el clima desde hoy, lunes 21 de septiembre
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei en Nueva York:prevé una reunión con Marco Rubio en medio de la Asamblea General de la ONU

Javier Milei en Nueva York: prevé una reunión con Marco Rubio en medio de la Asamblea General de la ONU

Una jueza porteña declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un chico de 14 años

Luis Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, presentó su documental “La mano que mueve los hilos”, que repasará su carrera política y sindical

Discapacidad:en medio de los recortes del Presupuesto 2027, renunció el secretario Alejandro Vilches

Economía

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

Industria metalúrgica:la producción cayó más del 6% y no logra recuperarse

Ranking de pretensión salarial:qué sectores superan los 2 millones de pesos y cuáles son los más bajos en septiembre

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Internacionales

Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania:ofrecen alojamiento gratis, internet y 3 comidas diarias

Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania: ofrecen alojamiento gratis, internet y 3 comidas diarias

Rebelión en Washington:grandes medios de EE.UU. contraatacan y suspenden la cobertura de los eventos de Trump

Caso Plus Ultra:citan a declara a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero

Video:asesinaron a tiros a una candidata durante un acto de campaña en Perú