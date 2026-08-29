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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 8 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Este 1 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol18:33
Horas de luz11h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:16 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 11h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Norte 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Oeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Soleado
08:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Este 1 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Este 2 - 9 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Este 3 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 5 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noreste 5 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 7 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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