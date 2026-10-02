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El clima en Ciudad de Buenos Aires hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 18 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Este 14 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 17 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:28
Puesta del sol18:57
Horas de luz12h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:28 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Norte 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noreste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noreste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Noreste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noreste 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Noreste 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noreste 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noreste 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Este 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Este 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noreste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noreste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Noreste 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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