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El clima en Ciudad de Buenos Aires hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sureste 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Sureste 16 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Sureste 21 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:19
Puesta del sol19:03
Horas de luz12h 44m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:19 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 12h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 45 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sur 14 - 30 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 13 - 30 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sur 13 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Sureste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Sureste 18 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sureste 19 - 43 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sureste 19 - 45 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sureste 18 - 43 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sureste 16 - 40 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Sureste 13 - 36 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Sureste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sureste 16 - 40 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sureste 16 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Sureste 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sureste 20 - 41 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Sureste 21 - 45 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sureste 18 - 44 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sur 15 - 36 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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