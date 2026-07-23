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El tiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy, 23 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 23 de julio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 17 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noreste 15 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 17 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación70%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:54 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 31 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sureste 17 - 25 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Sureste 15 - 24 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Este 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Noreste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noreste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Noreste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Este 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Este 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Este 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Este 10 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Este 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Este 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Este 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Este 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Noreste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Noreste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Noreste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Noreste 14 - 30 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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