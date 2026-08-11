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Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 11 de agosto de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 11 de agosto de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 18 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Este 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 18 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 18 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 11°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 43m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 11 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:37 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 11 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 38 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Este 11 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Este 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noreste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Noreste 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 10° Este 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Este 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° 10° Este 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Este 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Este 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° Este 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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