Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Buenos Aires promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 25 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 16 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:38
|Puesta del sol
|18:52
|Horas de luz
|12h 14m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:38 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 12h 14m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 30 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Noroeste 16 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|17°
|17°
|Noroeste 15 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|16°
|16°
|Noroeste 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|16°
|16°
|Noroeste 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Noroeste 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|16°
|16°
|Noroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|15°
|15°
|Oeste 10 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|16°
|16°
|Oeste 7 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|18°
|18°
|Oeste 5 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|20°
|20°
|Suroeste 5 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|22°
|22°
|Sur 6 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|23°
|25°
|Sureste 5 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|24°
|25°
|Sur 3 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|24°
|25°
|Norte 1 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|23°
|25°
|Norte 3 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|23°
|25°
|Norte 2 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|23°
|24°
|Suroeste 1 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|22°
|22°
|Sur 2 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Este 1 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|20°
|20°
|Suroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|20°
|20°
|Suroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|19°
|19°
|Sureste 1 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|19°
|19°
|Sur 2 - 3 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|18°
|18°
|Sur 4 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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