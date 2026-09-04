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Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Oeste 14 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol18:37
Horas de luz11h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:08 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 33 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sur 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 9 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 9 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Suroeste 9 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 9 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Suroeste 10 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Oeste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Oeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Oeste 11 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Oeste 6 - 23 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Noroeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Oeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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