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Evolución del tiempo en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 10°. Con vientos de 7 - 15 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol17:49
Horas de luz9h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:57 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 11 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 7 - 15 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 2 - 7 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Norte 2 - 8 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Oeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Oeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 10° 10° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Niebla
09:00 10° 10° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Norte 1 - 11 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Norte 4 - 15 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Norte 5 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Norte 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Norte 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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