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Evolución del tiempo en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo niebla, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Niebla
10°
Viento
Norte 6 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Noreste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación86%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:52 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 25 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 4 - 9 km/h 0% Neblina
02:00 13° 13° Este 7 - 9 km/h 0% Neblina
03:00 11° 11° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Norte 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Norte 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Norte 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Norte 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Neblina
09:00 10° 10° Norte 6 - 11 km/h 0% Niebla
10:00 11° 11° Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Noreste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Noreste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Norte 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Noreste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Noreste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Este 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Este 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Este 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Este 6 - 14 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Norte 8 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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