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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (7.1 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Este 15 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Sureste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
17°
Viento
Sureste 12 - 23 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 7.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:34
Puesta del sol18:54
Horas de luz12h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:34 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 7.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Este 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Este 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Este 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Este 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Este 16 - 33 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Este 15 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Este 16 - 34 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Este 15 - 35 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Este 13 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Este 11 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Este 11 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Este 11 - 29 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Este 12 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Sureste 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sureste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sureste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Sureste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sureste 16 - 30 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sureste 11 - 30 km/h 30% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 17° 17° Sureste 12 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 16° 16° Sureste 15 - 29 km/h 30% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 16° 16° Sureste 14 - 28 km/h 40% 3.7 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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