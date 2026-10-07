Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 7 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 31 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 25 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:22
|Puesta del sol
|19:01
|Horas de luz
|12h 39m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|10%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:22 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 12h 39m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 25 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 31 - 49 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Este 31 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|18°
|18°
|Este 31 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|16°
|16°
|Este 15 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|16°
|16°
|Noreste 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Este 16 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|16°
|16°
|Este 21 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|16°
|Este 19 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|16°
|16°
|Este 18 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Este 16 - 40 km/h
|70% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Este 14 - 35 km/h
|90% 2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|15°
|15°
|Sureste 15 - 34 km/h
|90% 6.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sureste 16 - 36 km/h
|90% 9.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|13:00
|15°
|15°
|Este 23 - 49 km/h
|90% 5.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|17°
|17°
|Este 20 - 46 km/h
|90% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Este 17 - 42 km/h
|90% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Este 16 - 36 km/h
|80% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|17°
|17°
|Este 16 - 38 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|17°
|17°
|Este 13 - 34 km/h
|70% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|17°
|17°
|Este 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|17°
|17°
|Este 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|17°
|17°
|Sureste 16 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Sureste 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|17°
|17°
|Sureste 13 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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