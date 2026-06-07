Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Este 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Sureste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sureste 15 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol17:49
Horas de luz9h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:55 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 9h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 13 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Sureste 15 - 22 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Sureste 10 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 14° 14° Este 10 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 14° 14° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Este 13 - 29 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Este 15 - 32 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Este 16 - 34 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Este 16 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Este 15 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Este 14 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Este 14 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Este 14 - 31 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Sureste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Sureste 14 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 14° 14° Sureste 16 - 31 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Sureste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sureste 17 - 34 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 14° 14° Sureste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Sureste 15 - 31 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Ciudad de Buenos Airestiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Se vienen 48 horas de tormentas:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Se vienen 48 horas de tormentas: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  2. Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA:sábado con tregua y domingo con lluvias

    Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA: sábado con tregua y domingo con lluvias

  3. Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires:a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

    Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

  4. Llegan otras 24 horas de tormentas al AMBA:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Llegan otras 24 horas de tormentas al AMBA: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  5. Evolución del tiempo en Santa Cruz:máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

    Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

Cazas F-16: pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental

Hito en Sudamérica:Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

Economía

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Paro de colectivos:la UTA amenaza con una medida de fuerza en el AMBA y reclama aumentos salariales

VTV en junio 2026:cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés

Deportes

¿Crisis en el Mundial 2026?:Irán denuncia discriminación en la entrega de sus visados y debió mudar su sede a Tijuana

¿Crisis en el Mundial 2026?: Irán denuncia discriminación en la entrega de sus visados y debió mudar su sede a Tijuana

El papa León XIV le pidió a los jóvenes en Madrid que sean “la chispa de una humanidad nueva”

Israel atacó 150 objetivos de Hezbollah en Líbano y admitió la muerte accidental de tres militares libaneses

Turquía construirá un tren clave entre Europa y Asia:transportará 33 millones de pasajeros y 30 millones de toneladas al año