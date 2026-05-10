Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo soleado, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Oeste 16 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Oeste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:03
Horas de luz10h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:36 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 9 - 30 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 13 - 30 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 14 - 28 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 14 - 32 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 16 - 36 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Oeste 17 - 40 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Oeste 18 - 41 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Oeste 18 - 42 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Oeste 18 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Oeste 18 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Oeste 16 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Oeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Oeste 12 - 28 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Oeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.