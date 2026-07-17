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¿Qué ropa usar hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (19 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 17°. Con vientos de 19 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17°
Viento
Oeste 5 - 25 km/h
Lluvia
90% 6.8 mm
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Este 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 19 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:02
Horas de luz10h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación14%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:57 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 19 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Norte 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Norte 10 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Noreste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Norte 19 - 35 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Oeste 10 - 38 km/h 50% 1.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
08:00 18° 18° Sur 6 - 27 km/h 90% 7.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Oeste 5 - 25 km/h 90% 6.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
10:00 17° 17° Noreste 14 - 26 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Norte 16 - 34 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Noroeste 12 - 31 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 19° 19° Noroeste 7 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Norte 5 - 14 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Norte 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Noreste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Este 2 - 11 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Sureste 1 - 10 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 19° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 19° 19° Sureste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 19° 19° Suroeste 5 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 18° 18° Sureste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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