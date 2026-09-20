Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 14°. Con vientos de 13 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 13 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 19 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:45
|Puesta del sol
|18:48
|Horas de luz
|12h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:45 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 19 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 32 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Norte 8 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|16°
|16°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|15°
|15°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|15°
|15°
|Norte 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|15°
|15°
|Norte 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|15°
|15°
|Norte 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|17°
|17°
|Norte 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|19°
|19°
|Norte 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|20°
|20°
|Norte 7 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|21°
|21°
|Noreste 7 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|24°
|Norte 7 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|23°
|25°
|Norte 9 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|20°
|Oeste 6 - 32 km/h
|50% 3.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Oeste 5 - 26 km/h
|80% 3.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Suroeste 9 - 22 km/h
|90% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|18°
|18°
|Suroeste 6 - 21 km/h
|90% 2.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|19:00
|18°
|18°
|Noroeste 6 - 17 km/h
|90% 5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|20:00
|18°
|18°
|Suroeste 6 - 24 km/h
|80% 2.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Oeste 11 - 26 km/h
|60% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Oeste 13 - 24 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Oeste 13 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Oeste 11 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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