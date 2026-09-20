Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para San Luis este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 14°. Con vientos de 34 - 64 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 34 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:17
|Puesta del sol
|19:20
|Horas de luz
|12h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 07:17 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 34 - 64 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|23°
|25°
|Norte 26 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|22°
|25°
|Norte 29 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|21°
|21°
|Norte 31 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|21°
|21°
|Norte 34 - 63 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|21°
|21°
|Norte 32 - 63 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|20°
|20°
|Norte 29 - 59 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|20°
|20°
|Noroeste 22 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|20°
|20°
|Norte 23 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|22°
|22°
|Noroeste 8 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|23°
|25°
|Sureste 7 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|24°
|25°
|Este 17 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|23°
|25°
|Sureste 12 - 40 km/h
|30% 0.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|22°
|Este 18 - 37 km/h
|40% 0.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Este 18 - 41 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Este 22 - 47 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|24°
|25°
|Este 18 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|25°
|Este 24 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|20°
|20°
|Este 32 - 61 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Este 26 - 61 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|17°
|17°
|Este 27 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|17°
|17°
|Este 26 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|16°
|16°
|Este 24 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|15°
|15°
|Este 27 - 49 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Este 27 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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