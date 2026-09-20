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Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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El pronóstico para San Luis este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 14°. Con vientos de 34 - 64 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
22°
Viento
Noroeste 8 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Este 24 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Este 24 - 47 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 34 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 24°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:17
Puesta del sol19:20
Horas de luz12h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:17 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 34 - 64 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 25° Norte 26 - 56 km/h 0% Nubes y claros
02:00 22° 25° Norte 29 - 53 km/h 0% Nubes y claros
03:00 21° 21° Norte 31 - 56 km/h 0% Nubes y claros
04:00 21° 21° Norte 34 - 63 km/h 0% Nubes y claros
05:00 21° 21° Norte 32 - 63 km/h 0% Nubes y claros
06:00 20° 20° Norte 29 - 59 km/h 0% Nubes y claros
07:00 20° 20° Noroeste 22 - 52 km/h 0% Nubes y claros
08:00 20° 20° Norte 23 - 45 km/h 0% Nubes y claros
09:00 22° 22° Noroeste 8 - 43 km/h 0% Soleado
10:00 23° 25° Sureste 7 - 31 km/h 0% Soleado
11:00 24° 25° Este 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Sureste 12 - 40 km/h 30% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
13:00 22° 22° Este 18 - 37 km/h 40% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Este 18 - 41 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Este 22 - 47 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 24° 25° Este 18 - 45 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Este 24 - 48 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 32 - 61 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Este 26 - 61 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Este 27 - 49 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Este 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Este 24 - 47 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Este 27 - 49 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Este 27 - 51 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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