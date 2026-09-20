Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 34 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.