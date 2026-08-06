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Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (33 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Este 11 - 25 km/h
Lluvia
50% 0.5 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Suroeste 24 - 46 km/h
Lluvia
70% 0.6 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 22 - 52 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 32 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 33 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:42 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 33 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 32 - 71 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Este 6 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Este 8 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Este 9 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Este 11 - 25 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Sureste 10 - 26 km/h 70% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 13° 13° Este 12 - 25 km/h 90% 3.3 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
12:00 13° 13° Sureste 11 - 26 km/h 90% 4.9 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
13:00 14° 14° Sur 11 - 25 km/h 90% 5.8 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
14:00 13° 13° Suroeste 20 - 40 km/h 90% 11 mm Lluvia intensa con cielo cubierto
15:00 13° 13° Suroeste 17 - 41 km/h 90% 2.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Suroeste 12 - 33 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 13° Suroeste 24 - 46 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 12° 12° Suroeste 32 - 67 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 10° Suroeste 30 - 70 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 10° Suroeste 26 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 25 - 57 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 22 - 52 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 19 - 46 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 17 - 40 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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