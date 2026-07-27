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Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Noreste 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Este 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 17 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 18m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:51 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 28 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 17 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Noreste 15 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Este 7 - 15 km/h 0% Niebla
04:00 11° 11° Este 3 - 13 km/h 0% Niebla
05:00 11° 11° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Noreste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Noreste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Noreste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noreste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Norte 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noreste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Noreste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Noreste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Este 4 - 9 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Este 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noreste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Norte 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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