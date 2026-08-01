Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 22 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:04
|Puesta del sol
|18:41
|Horas de luz
|10h 37m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 08:04 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 22 - 48 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|17°
|17°
|Sur 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|17°
|17°
|Sur 22 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|16°
|16°
|Sur 20 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Sur 17 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|15°
|15°
|Suroeste 16 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|14°
|14°
|Suroeste 14 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|13°
|13°
|Suroeste 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|14°
|14°
|Suroeste 10 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|17°
|17°
|Suroeste 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Sur 13 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|20°
|20°
|Sur 10 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|20°
|20°
|Sureste 9 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|20°
|20°
|Sureste 8 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|20°
|20°
|Este 7 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Este 7 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Este 3 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Noreste 4 - 6 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|14°
|14°
|Noreste 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|13°
|13°
|Norte 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|12°
|Norte 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|12°
|12°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|12°
|12°
|Norte 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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