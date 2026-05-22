Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Dique El Cajón
Dique El Cajón Foto: TripAdvisor

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo cubierto, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Noreste 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:01 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noreste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Noreste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 0 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 3 - 4 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Noreste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Noreste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Noreste 10 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Noreste 10 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Noreste 10 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Noreste 10 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.