Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Dique El Cajón
Dique El Cajón Foto: TripAdvisor

El pronóstico para Córdoba este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de . Con vientos de 11 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Sureste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Oeste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 24°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 55m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Córdoba indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:46 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 11 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Suroeste 8 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Suroeste 5 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Oeste 3 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Noroeste 1 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Este 8 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Sureste 11 - 31 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Sureste 10 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Sureste 10 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Sureste 7 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Sureste 7 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sureste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Oeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.