Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

El pronóstico para Córdoba este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 8°. Con vientos de 10 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 10 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 3.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:36
|Puesta del sol
|18:59
|Horas de luz
|11h 23m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|98%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:36 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 11h 23m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 3.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 10 - 27 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Suroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|12°
|12°
|Suroeste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|12°
|12°
|Suroeste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|11°
|11°
|Suroeste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|10°
|10°
|Suroeste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|10°
|10°
|Oeste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|9°
|9°
|Oeste 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|9°
|9°
|Noroeste 4 - 17 km/h
|30% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|11°
|Noroeste 5 - 19 km/h
|40% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|13°
|13°
|Este 3 - 20 km/h
|50% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|15°
|15°
|Este 3 - 22 km/h
|30% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|17°
|17°
|Este 6 - 24 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|19°
|19°
|Este 7 - 27 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|19°
|Este 8 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|19°
|19°
|Este 10 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|19°
|19°
|Este 10 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|18°
|18°
|Este 8 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|18°
|18°
|Este 6 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|16°
|16°
|Este 3 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Este 2 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Noreste 1 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Norte 3 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|12°
|12°
|Noroeste 3 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|11°
|11°
|Noroeste 4 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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