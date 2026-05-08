Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

El pronóstico para Córdoba este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 17 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noreste 16 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:52 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 40 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sur 4 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Suroeste 4 - 29 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Sur 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 9 - 24 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 4 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Norte 5 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Norte 8 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 9 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 11 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 15 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 17 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 16 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Este 11 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sureste 7 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sureste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sur 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Sur 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Sur 7 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.