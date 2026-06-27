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“Sos una persona íntegra y valiosa”: el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

La hermana de Javier Milei salió a apoyar a Manuel Adorni tras conocerse su renuncia por los escándalos de corrupción.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El mensaje de Karina Milei a Adorni tras la renuncia.
El mensaje de Karina Milei a Adorni tras la renuncia. Foto: Clarin.com
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La renuncia de Manuel Adorni a su cargo como Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional se da en medio de una causa por enriquecimiento ilícito y escándalos de corrupción. El ahora ex funcionario utilizó sus redes sociales para comunicar su decisión de apartarse del gobierno de La Libertad Avanza y, pocos minutos después, Karina Milei compartió la publicación apoyando la resolución del ex Vocero Presidencial.

En su mensaje, lo calificó como una persona “íntegra, valiosa y muy querida”.

Además, agradeció el trabajo realizado a partir de la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 y por “defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven“.

Por otra parte, la Secretaria General de la Presidencia se refirió a la situación que el ex Jefe de Gabinete está atravesando y dijo que es “difícil e inmerecida”.

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Esta semana, diputados de la oposición habían pedido su interpelación, aunque a último momento la Cámara no dio quórum para poder llevar a cabo la acción.

En tanto, aseguró que, desde el Gobierno, “apoyaron su decisión con respecto” y “lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”.

Finalmente, ponderó su rol en la gestión libertaria: “Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”.

Manuel AdorniKarina Milei
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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