De marcar a Maradona en México 86 a hacer historia en el Mundial: quién es Hugo Broos, el técnico belga de Sudáfrica

Hugo Broos, técnico de la Selección de Sudáfrica en el Mundial 2026. Foto: EFE (Ronald Wittek)

Con apenas cuatro puntos, pero con un histórico impulso, Sudáfrica se metió en los libros grandes del fútbol africano. El segundo puesto en el Grupo A del Mundial 2026 no solo le abrió las puertas a la siguiente fase, donde enfrentará a Canadá, sino que también confirmó la notable tarea de Hugo Broos, el experimentado entrenador belga que lidera el proyecto de los “Bafana Bafana”.

Sudáfrica hace historia y se ilusiona en el Mundial 2026

El equipo africano logró una clasificación que, más allá de los números ajustados, representa un salto de calidad en su desarrollo futbolístico. Con disciplina táctica, orden y una identidad clara, Sudáfrica consiguió avanzar en una fase de grupos exigente y posicionarse como una de las sorpresas del torneo.

Al mando de Hugo Broos, la Selección de Sudáfrica sumó cuatros puntos en el Grupo A del Mundial 2026. Foto: EFE (Miguel Sierra)

El próximo desafío será frente a Canadá, que contará con la ventaja de la localía. Sin embargo, lejos de achicarse, el conjunto dirigido por Broos se planta con ambición. “A todos se les puede ganar”, sostiene el técnico, convencido de que sus dirigidos pueden seguir escribiendo páginas importantes en esta Copa del Mundo.

Hugo Broos, de México 86 a liderar a los “Bafana Bafana”

Broos, nacido el 10 de abril de 1952 en Grimbergen, es un hombre marcado por la historia. Como jugador, fue parte fundamental de la Selección de Bélgica que alcanzó las semifinales en el Mundial de México 1986, una hazaña que aún resuena en la memoria del fútbol europeo.

Aquella campaña tuvo un inolvidable capítulo: el cruce frente a la Argentina de Diego Armando Maradona. El belga lo recuerda con claridad y admiración. “Jugamos contra dos rivales: el equipo argentino y Maradona. Perdimos contra Maradona ese día”, rememoró, destacando la dimensión del astro argentino.

Como jugador, fue parte fundamental de la Selección de Bélgica que alcanzó las semifinales en México 86. Foto: EFE (Ronald Wittek)

El partido dejó huellas más allá del resultado. La camiseta número 19 que vistió Broos terminó en manos de Oscar Ruggeri, quien la conservó como reliquia y la exhibió años después en televisión. Un detalle simbólico que une dos historias atravesadas por un inolvidable duelo.

Sobre el campo, Broos fue uno de los tantos que intentó frenar a Maradona, sin éxito. Diego anotó dos goles extraordinarios: uno con sutileza ante la salida del arquero y otro tras una apilada memorable. “A ese tipo de jugadores no se los puede marcar. Hacen lo que quieren”, reflexionó el actual DT sudafricano, comparando incluso ese desafío con lo que implica enfrentar a futbolistas como Lionel Messi.

Entre el sueño mundialista y la nostalgia familiar

Desde hace cinco años, Broos está al frente de Sudáfrica, impulsando un proyecto que hoy encuentra su punto más alto. Sin embargo, mientras su equipo celebra, el entrenador transita una situación personal que empieza a pesar.

La distancia con su familia, que permanece en Bélgica, se vuelve cada vez más difícil de sobrellevar. “La familia es muy importante”, señaló, al explicar que el calendario escolar les impidió viajar para acompañarlo en el Mundial. La ausencia de sus nietos, especialmente, se siente en cada logro.

Desde hace 5 años, Hugo Broos está al frente de Sudáfrica con un proyecto que hoy encuentra su punto más alto. Foto: EFE (Miguel Sierra)

En este contexto, la tecnología se transforma en un puente emocional. “Regularmente me envían videos en WhatsApp de los momentos en que están viendo el partido de Sudáfrica, celebrando como el otro día contra Corea del Sur”, contó Hugo con una mezcla de orgullo y melancolía.

Por eso, más allá del éxito deportivo, Broos deja entrever que su etapa en el seleccionado podría acercarse a su fin por motivos personales. A pesar de ello, su foco está puesto en el presente: seguir compitiendo al máximo nivel y, por qué no, estirar el sueño sudafricano en el Mundial.

Con una carrera que comenzó en 1970 en el Anderlecht y finalizó en 1988 en el Brujas, el técnico belga demuestra que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades para dejar huella. Hoy, al frente de los “Bafana Bafana”, vuelve a ser protagonista. Y mientras su equipo avanza, él equilibra gloria deportiva con emociones personales, en una historia que combina pasado, presente y futuro.