Frío intenso en el AMBA: cuándo llega el nuevo frente polar y qué pasará con las lluvias

Frío en el AMBA Foto: NA

El frío no da tregua en Buenos Aires. Durante las últimas semanas, el Área Metropolitana de Buenos Aires atravesó una seguidilla de jornadas con mínimas bajas, cielo cambiante y máximas que, en muchos casos, apenas lograron superar los valores típicos de esta época del año. Según el panorama difundido por servicios meteorológicos, el comportamiento del tiempo se mantiene dentro de una dinámica plenamente invernal, con entradas sucesivas de aire frío y poca recuperación térmica sostenida.

La característica principal de este tramo de junio no es solamente el descenso puntual de la temperatura, sino la continuidad del frío. En la Ciudad de Buenos Aires, las mínimas se ubicaron en valores bajos, mientras que en sectores del conurbano bonaerense se registraron marcas aún más exigentes, con condiciones favorables para heladas en áreas suburbanas y zonas abiertas.

Viernes helado y sábado con leve respiro

El viernes volvió a sentirse como una jornada típica de pleno invierno. Las temperaturas mínimas fueron bajas desde la madrugada y la mañana, con un ambiente frío que obligó a reforzar el abrigo para salir temprano. El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado para la región valores muy bajos, con registros cercanos a los 5 °C en la Ciudad y marcas inferiores en zonas del Gran Buenos Aires.

Frío polar en Buenos Aires. Foto: NA

Para el sábado, el escenario será algo más amable. El ingreso de viento del sector norte favorecerá una recuperación temporaria de la temperatura, con una tarde más llevadera y máximas que podrían ubicarse entre los 16 °C y 17 °C. Aun así, el amanecer seguirá siendo frío y el cielo se presentará con nubosidad variable, por lo que el abrigo continuará siendo necesario, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

Domingo gris: chances de lluvias y cambio de viento

El domingo será el día de transición. De acuerdo con los modelos mencionados por Meteored, un frente frío avanzará sobre la región y podría provocar un aumento de la nubosidad, algunas lluvias débiles y una sensación térmica más baja. La probabilidad de precipitaciones supera levemente el 50% en algunos escenarios, aunque los acumulados previstos serían, en principio, bajos.

La jornada podría comenzar con cielo cubierto, presencia de nieblas o neblinas en sectores del conurbano y algunas lluvias aisladas. Luego, con el avance del sistema frontal, el viento rotaría al sector sur o sudoeste, marcando el ingreso de aire más frío. Las temperaturas se mantendrían acotadas, con máximas cercanas a los 14 °C en la Ciudad de Buenos Aires.

El lunes llega otro frente frío al AMBA

El verdadero cambio se sentirá a partir del lunes. Tras el paso del frente durante el domingo, una nueva irrupción de aire frío alcanzará al AMBA y provocará otro descenso térmico. En la Ciudad de Buenos Aires, las mínimas podrían rondar los 7 °C, mientras que en el conurbano no se descartan valores más bajos y posibles heladas en áreas periféricas.

¿Llueve en Buenos Aires? Foto: NA

Este nuevo pulso polar mantendrá el ambiente frío durante buena parte de la semana. Aunque las tardes podrían mostrar leves recuperaciones, las mañanas volverán a ser el momento más crudo del día, con sensación térmica baja y necesidad de abrigo intenso. El patrón esperado muestra un cierre de junio con temperaturas por debajo o cerca de los valores más fríos habituales para la época.

Cómo seguirá el tiempo durante la última semana de junio

La tendencia para los próximos días indica mañanas frías, tardes frescas y baja probabilidad de calor sostenido. El sábado aparece como la jornada más agradable del período, pero el domingo y el lunes marcarán un nuevo giro hacia condiciones más invernales. En paralelo, la nubosidad, las neblinas y los cambios de viento serán factores clave para la sensación térmica en la región.

Para quienes tengan planes al aire libre, el mejor momento del fin de semana sería el sábado por la tarde. En cambio, el domingo convendrá seguir de cerca la evolución del pronóstico por la posibilidad de lluvias débiles y por el cambio de masa de aire que dejará el ambiente más frío hacia la noche.

Recomendaciones ante el regreso del frío

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan mantener medidas básicas de cuidado: vestirse en capas, proteger especialmente a niños y adultos mayores, revisar la ventilación de ambientes calefaccionados y prestar atención a la formación de nieblas durante la mañana, sobre todo si se circula por rutas o accesos al AMBA. Las heladas también pueden complicar veredas, autos estacionados al aire libre y zonas descampadas del conurbano.

El cierre de junio dejará una postal clara: el invierno llegó con fuerza a Buenos Aires y, por ahora, no muestra señales de retirarse. El breve repunte del sábado será apenas una pausa antes de una nueva entrada de aire polar que volverá a bajar las marcas térmicas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.